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Зафиксированы случаи мошенничества с товарами IKEA

Источник:
«Известия»
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Фото: Max071086 / CC BY-SA 3.0

Новая мошенническая схема появилась в России — мошенники предлагают приобрести товары из закрывшихся магазинов IKEA, рассказали «Известиям» в правоохранительных органах.

Московская полиция возбудила уже три уголовных дела после того, как граждане переводили таким продавцам деньги, а те пропадали. Так с одной из потерпевших связался некий человек и убедил ее оплатить ранее заказанный в IKEA диван. Женщина перевела ему деньги, но товар не получила.

Еще одну жертву мошенники нашли в соседском чате. Потерпевшая заказала у афериста 500 бокалов, перевела предоплату 50% — мошенник скрылся. А третья пострадавшая вышла на мошенников сама — в группе «Ищу IKEA» во «В контакте» нашла объявление якобы сотрудницы сети, которая продает товары компании. Девушка деньги перевела, но товар не получила, рассказал источник.

После сообщения о приостановке деятельности Ikea объявления о реализации товаров стали появляться на самых разных сайтах. К примеру, знаменитую игрушку акулу «Блохэй» там можно приобрести по цене от 990 рублей до 4 миллионов рублей. В магазинах товар раньше стоил 1499 рублей.

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Топ комментариев

Asd10

А ему мамка на мороженое даёт, ему и хватает. Какие потребности в младенчестве?? Беззаботное детство......

Asd10

Сразу это у тебя на приборе с кнопочкой получается. Не все измеряется в золоте.

Asd10

Бутылки собираешь? Ну это дело тоже нужное. Ты старайся.

Asd10

Да ладно тебе ерунду городить. Порадуй ся празднику независимости ЛНР. Скоро и ДНР подтянется.