НАТО на прошедшем накануне саммите определилось с новым статусом России. Москва для Брюсселя больше не партнер, а «угроза №1». Альянс оговорился, что не ищет прямой конфронтации, но хотел бы, чтобы Украина победила Россию «военным путем».

«Этот конфликт может быть выигран только на поле боя, и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и украинское население насколько это возможно, чтобы победить на поле боя», — раскрыл карты премьер Бельгии Александр Де Кроо. Он дал понять, что это общая позиция всех стран-участниц альянса.

Главной целью прошедшего в Мадриде саммита НАТО было утверждение новой стратегической концепции. Предыдущую приняли в 2010 году, спустя два года после российско-грузинского конфликта.

На том саммите присутствовал президент России Дмитрий Медведев. Стороны тогда сумели договориться до организации стратегического партнерства и даже о «реальной интеграции военных потенциалов ранее враждовавших сторон». С тех пор ситуация кардинально изменилась.

Прямая угроза

«Российская федерация — самая значительная и прямая угроза для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе», — говорится в новой концепции НАТО.

В документе подчеркивается, что НАТО не ищет прямой конфронтации с Россией и не представляет угрозы для Москвы. Но более не может рассматривать Россию как партнера, хотя альянс готов сохранять каналы коммуникации открытыми.

Китай в рейтинге угроз Запада занял почетное второе место. Его назвали системным оппонентом и конкурентом НАТО. Пекин обвинили в «стремлении контролировать ключевые промышленные и логистические секторы».

Особенно встревожило альянс партнерство России и Китая. «Их взаимоусиливающие попытки подорвать базирующийся на правилах международный порядок противоречат нашим ценностям и интересам», — сказано в концепции.

Мадридский ответ

Самым серьезным вызовом для России стало решение о включении в НАТО Швеции и Финляндии. В состав альянса они попадут в ускоренном порядке. Эксперты отмечают, что особой угрозы в этом для Москвы нет, так эти страны уже давно фактически интегрированы в натовские структуры.

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В НАТО решили «значительно укрепить» силы для сдерживания России. На востоке развернут дополнительные силы «высокой боеготовности». Численность войск быстрого реагирования — главного ударного ядра альянса — увеличится более чем в семь раз — с 40 тысяч до 300 тысяч человек.

Регион Черного моря теперь имеет для альянса стратегическое значение. НАТО будет поддерживать «евроатлантические устремления заинтересованных стран в этих регионах». Речь идет о Грузии и Украине. В Мадриде заявили, что они теоретически могут стать членами союза.

Украинский вопрос

Подобная неопределенность не устраивает Киев. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите по видеосвязи. Он образно сравнил возможность украинского членства в НАТО со старыми турникетами в метро: подходишь, вроде бы путь свободен, но если не заплатишь, двери захлопываются.

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Зеленский попросил побольше современных вооружений и порядка 5 миллиардов евро в месяц. Иначе, по его словам, он не сможет остановить Россию. «Расстояние от Киева до Мадрида меньше, чем дальность ракет, которые применяются сегодня против нас. Разве может одно государство ответить на такую угрозу без помощи партнеров?» — задал вопрос президент Украины.

Альянс не исключил передачу Украине любого вида оружия в рамках перевооружения ее армии по западным стандартам. При этом западное оружие, как подчеркнул президент Франции Эммануэль Макрон, не должно использоваться для ударов по российской территории.

Эксперты полагают, что уровень поддержки Западом Украины зависит от положения «на фронтах». Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс накануне заявила, что картина здесь у Киева «довольна мрачная». Поэтому, несмотря на воинственные заявления премьера Бельгии о «победе на поле боя», заметно нежелание западных лидеров обострять отношения с Россией.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что как ни парадоксально, но возможно, что именно после саммита в Мадриде НАТО сможет найти в себе силы начать новый диалог с Москвой.

«Общаться Москве и Брюсселю все-таки придется — снижение рисков прямого военного столкновения отвечает интересам обеих сторон», — заявил он.