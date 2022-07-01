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Авиакомпании попросили разрешения вернуть самолеты за рубеж

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: Александр Маркин / CC BY-SA 2.0

Российские авиакомпании S7 Airlines и AirBridgeCargo обратились в Минтранс с просьбой вернуть часть самолетов зарубежным лизингодателям, сообщил «Коммерсанту» источник в авиационной отрасли

AirBridgeCargo хочет эксплуатировать самолеты совместно с эмиратской Etihad и поэтому просит вернуть в иностранный лизинг 14 из 16 грузовых Boeing 747. Для совместного обслуживания российскую компанию перерегистрируют на новое юрлицо в рамках совместного предприятия.

В пресс-службе S7 Airlines сообщили, что компания планирует вернуть лизингодателю два судна Boeing 737–8 МАХ «ввиду отсутствия сертификата типа в РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации». Эксплуатация самолетов этого типа была запрещена в России из-за катастроф в Индонезии и Эфиопии.

После введения санкций иностранные компании в одностороннем порядке расторгли договоры о лизинге более 700 самолетов. После этого более 600 самолетов перевели в реестр гражданской авиации. Из-за перерегистрации самолетов Еврокомиссия внесла в черный список воздушной безопасности Евросоюза 20 российских авиакомпаний.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

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