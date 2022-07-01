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Жара продолжит ставить рекорды в Чите

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жара в выходные продолжит ставить рекорды в Чите, при этом возможны грозы, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

«В течение прошедшей недели погода Забайкальского края находилась под влиянием теплых воздушных масс, сместившихся на Забайкалье с районов Казахстана», — отметила Щевелева.

В Чите 29 и 30 июня перекрыты суточные максимумы: 29 июня суточный максимум составил +35,2 градусов, прежний максимум +33,6 градусов отмечался в 2010 году. 30 июня суточный максимум вновь достиг отметки +35,2 градусов, прежний максимум наблюдался в 1951 году и составлял +34,5 градусов.

В предстоящие выходные дни температурный фон значительно не изменится, ночью ожидается 14-19 градусов. Днем в большинстве районов будет 30-35 градусов. Возможны дожди. Ветер умеренный, при грозах с порывами до 15-18 метров в секунду.

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