Россия задумала отправить на Юпитер спутник‑камикадзе

Российские ученые изучают возможность транспортировки к Юпитеру ядерным буксиром спутника-камикадзе, который бы изучил атмосферу гигантской планеты, сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Речь идет о расширенной программе исследований системы Юпитера с помощью научного оборудования, которое устанавливается на ядерном буксире, рассказал Петрукович в интервью ТАСС.

По его словам, туда можно было бы доставить отделяемые зонды, «которые могли бы совершить посадку на одном из спутников Юпитера или провести анализ атмосферы Юпитера методом камикадзе».

Контракт на разработку аванпроекта ядерного буксира, который будет использоваться при полетах в дальний космос, был заключен в декабре 2020 года. Стоимость контракта составляет более 4,17 миллиарда рублей.