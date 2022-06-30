НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Россия задумала отправить на Юпитер спутник‑камикадзе

Источник:
ТАСС
149 2
Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

Российские ученые изучают возможность транспортировки к Юпитеру ядерным буксиром спутника-камикадзе, который бы изучил атмосферу гигантской планеты, сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Речь идет о расширенной программе исследований системы Юпитера с помощью научного оборудования, которое устанавливается на ядерном буксире, рассказал Петрукович в интервью ТАСС.

По его словам, туда можно было бы доставить отделяемые зонды, «которые могли бы совершить посадку на одном из спутников Юпитера или провести анализ атмосферы Юпитера методом камикадзе».  

Контракт на разработку аванпроекта ядерного буксира, который будет использоваться при полетах в дальний космос, был заключен в декабре 2020 года. Стоимость контракта составляет более 4,17 миллиарда рублей. 

Еще по теме
Определена глубина копания для поиска жизни на Марсе
«Роскосмос» подготовится к длительным космическим перелетам
Самый длинный день: что такое летнее солнцестояние
Астрономы обнаружили загадочные объекты в центре галактики
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Врач рассказала о продукте, защищающим зрение от падения
Российские игроки лишатся консолей Xbox
Российские операторы отключили устаревшую технологию 4G
Западные СМИ заявили о «нескольких часах» до дефолта России
Обсуждение (2)
Картина дня
Крупнейший обмен военнопленными состоялся по указанию Путина
Российские войска покинули остров Змеиный в знак «доброй воли»
Сербы благодаря Путину расхотели вступать в Евросоюз
Электронные права запустят до конца года
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Максим Алейников

НАТО ведет войну против России. Так что конечно им стоит опасаться неминуемой ответки. Получат они на...

Asd10

Интересный жест... Разминируют или нет? Сколько у нас на чф десентных кораблей???)))

nicollaich

Больше всех сейчас гордится радист-матершинник.Он, наверное думает, что этот жест доброй воли-целиком...

Максим Алейников

Это ты сказал типа что знаю, но никому не скажу. Так почему не выгодно то?