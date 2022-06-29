Экономист определил критичный для России курс доллара

Курс в 30 рублей за доллар и ниже станет критичным для России и российских экспортеров, сделав торговлю практически невыгодной, заявил экономист Григорий Баженов.

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в среду упал ниже 50 рублей впервые с мая 2015 года.

«Если доллар упадет ниже 30, это окажется очень неприятно для экспортеров, поскольку будет означать снижение рублевой стоимости барреля нефти», — цитирует «Лента.ру» Баженова.

Он добавил, что экспорт нефтепродуктов уже затруднен, а в долгосрочной перспективе будут еще более существенные проблемы, поэтому укрепления рубля — это довольно болезненная история для всех экспортоориентированных предприятий.

«Восстановление импорта — история очень непростая: сальдо за счет текущих операций влияет на курс, но и курс влияет на сальдо. То есть крепкий рубль и премии за импорт однозначно будут стимулировать его восстановление. Скоро начнут заканчиваться товарные запасы, сформированные до начала текущих событий, это спровоцирует потребность в восстановлении, и премии на импорт возрастут», — убежден экономист.