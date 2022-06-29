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Нежданная дефляция: сколько продлится падение цен?

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru
Россия впервые в истории переживет дефляцию — в июне началось падение общего уровня цен на товары и услуги. Эта тенденция, возможно, сохранится до конца лета. Но экономисты предостерегают от радости: снижение цен говорит о проблемах в экономике.

До этого цены снижались разве что сезонно в июле и августе — и связано это было с урожаем овощей и фруктов. На этот раз к сезонному уменьшению стоимости плодоовощной продукции добавилось два более серьезных фактора — резкое укрепление курса рубля и, главное, сокращение совокупного спроса, пояснил «Известиям» директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

По его мнению, дефляция, вызванная сокращением спроса, крайне неустойчива и свидетельствует не о «здоровье» экономики, а, наоборот, о ее «болезни».

Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова отметила, что снижение индекса потребительских цен фиксируется три недели подряд, а если учитывать недельную паузу с нулевым изменением цен с 21 по 27 мая, то и пять недель.

По данным Росстата, с 11 по 17 июня сильнее всего цены снизились на сахар-песок (на 2%), яйца (на 0,6%), молоко (на 0,4%), гречку (на 0,3%), сосиски, сардельки, творог, сухие молочные смеси для детского питания (на 0,2%), свинину, колбасы, водку (на 0,1%).

И пусть эти цифры не производят впечатления, важна сама тенденция — снижения цен в июне в России не было никогда. В первый летний месяц они всегда росли. Статистика говорит, что самое маленькое увеличение стоимости товаров и услуг в июне произошло в 2019-м — 0,04%. До этого самый низкий рост был в июне 1998 года — 0,08%.

Ждать ли продолжения

Аналитики не исключают, что в 2022 году дефляция не ограничится июлем, а продлится все три летних месяца. В июле и августе дефляция может увеличиться до 0,5–0,6% в помесячном выражении, сказал Гришунин.

Главный экономист «ВТБ Мои Инвестиции» Григорий Жирнов полагает, что умеренное снижение цен может коснуться и непродовольственных товаров. По его мнению, здесь свою роль сыграет развитие параллельного импорта. Укрепление же рубля нивелирует рост издержек ретейлеров на логистику, отметил он.

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Гришунин считает, что Банк России отреагирует на дефляцию и сократит ключевую ставку до 8,5–9% с нынешних 9,5%, чтобы немного разогнать спрос.

В любом случае, тренд падения цен не будет долгосрочным — он станет лишь отражением ряда уникальных факторов для российской экономики. Инфляция со временем возьмет свое.

Весной Россия испытала резкий инфляционный шок, рост цен с тех пор замедлился, но в устойчивое падение в большинстве разумных сценариев он перейти не должен, уверен директор Группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2022 году все же составит 17%.

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