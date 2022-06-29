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Аномальная жара стала причиной отключения света в Улан-Удэ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © мэрия Улан-Удэ

Отключение электроэнергии произошло во вторник в Улан-Удэ из-за аномальной жары до 38 градусов, сообщает мэрия города.

«Вчера произошел ряд технологических нарушений, связанных с аномально жаркой погодой. Из-за жары выходит из строя электрооборудование в разных районах города. В частности, вышли из строя битумные концевые кабельные муфты. Вчера четыре таких муфты вышли из строя, две из них восстановили на месте», — сказал директор производственного отделения «ГЭС» филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» Сергей Стариков.

Еще две будут восстанавливаться в среду. Потребители были переведены на резервные схемы. Такие повреждения очень тяжело искать, рабочим пришлось все подстанции объехать.

Под отключения попали жители 40-ых кварталов: улицы Ключевская, Шумяцкого, Жердева, Мукомольная, Алтайская, Брянская, Тюменская, проспект Строителей, переулок Магнитогорский, Краснофлотский. А также левобережная часть города – улицы Кабанская, Иволгинская, а также ДНТ Сибиряк, Оер, Дружба-2.

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Топ комментариев

Alhazred

Тебе не надоело быть капитаном Очевидность? Вот ты нудный)))

ponhik78

Русский салат (кстати, очень популярный в Испании) это более чем известный у нас в стране салат оливье))

CaRdan

Она в 2003-ем уже себя показала, когда США ввели войска в Ирак

kygear

У Польшы и так много земель германских. не заслужено подаренных Советским Союзом.