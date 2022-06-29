Аномальная жара стала причиной отключения света в Улан-Удэ

Отключение электроэнергии произошло во вторник в Улан-Удэ из-за аномальной жары до 38 градусов, сообщает мэрия города.

«Вчера произошел ряд технологических нарушений, связанных с аномально жаркой погодой. Из-за жары выходит из строя электрооборудование в разных районах города. В частности, вышли из строя битумные концевые кабельные муфты. Вчера четыре таких муфты вышли из строя, две из них восстановили на месте», — сказал директор производственного отделения «ГЭС» филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» Сергей Стариков.

Еще две будут восстанавливаться в среду. Потребители были переведены на резервные схемы. Такие повреждения очень тяжело искать, рабочим пришлось все подстанции объехать.

Под отключения попали жители 40-ых кварталов: улицы Ключевская, Шумяцкого, Жердева, Мукомольная, Алтайская, Брянская, Тюменская, проспект Строителей, переулок Магнитогорский, Краснофлотский. А также левобережная часть города – улицы Кабанская, Иволгинская, а также ДНТ Сибиряк, Оер, Дружба-2.