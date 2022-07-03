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Невролог перечислил вызывающие головную боль продукты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com / CC0

Страдающим головной болью людям стоит ограничить употребление некоторых продуктов предупредил врач-невролог Павел Хорошев.

Приступы мигрени часто вызывает неправильное питание, сказал врач в беседе радио Sputnik. По его словам, есть предположение, что провоцировать головную боль может употребление жирного мяса.

«Если человек подвержен сильным приступам мигрени, он может попробовать соблюдать вегетарианскую диету. Исследования показывают, что некоторым пациентам это приносит облегчение. Но именно жирное мясо – не самый сильный фактор, провоцирующий мигрень», — уточнил Хорошев.

Намного чаще вызывают приступы мигрени напитки. «Людям, страдающим от мигреней, желательно ограничить употребление алкоголя. Причем красное вино провоцирует приступы сильнее, чем другие виды спиртных напитков. Кроме того, частые провокаторы мигрени — это все продукты, содержащие кофеин: энергетики, кофе, чай», — сказал Хорошев.

Употребление сыра, шоколада тоже может приводить к возникновению головной боли. «А еще все виды сыра. Одним из важнейших провокаторов мигрени является шоколад. Сахарозаменитель аспартам и усилитель вкуса глутамат тоже могут вызывать мигренозные атаки», — добавил Хорошев.

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