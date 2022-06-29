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Новосибирцы после повышения захотели уволить коллег

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирские мужчины, став руководителем своего подразделения, начали бы с увольнения неэффективных коллег, женщины — с повышения зарплаты, сообщает SuperJob.

Мужчины считают, что первые решения в качестве руководителя должны касаться увольнения неэффективных сотрудников, введения системы отчетности и планирования.

Женщины чаще выступают за повышение зарплат, премирование, перераспределение обязанностей и нормирование рабочего дня.

10% опрошенных на новом месте в первую очередь увеличили бы компенсационный пакет (ввели оплату полисов ДМС, фитнеса, путевок, оздоровительных лагерей для детей сотрудников). Еще 4% внедрили бы систему материальной мотивации за хорошие результаты в работе.

По 6% новосибирцев начали бы свой путь в качестве руководителя с перераспределения обязанностей и введения системы отчетности. Еще 3% считают необходимым внедрение в практику регулярных совещаний и планерок. 5% обратились бы к подчиненным с предложением подать пожелания к организации работы.

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Топ комментариев

ponhik78

Кредиторы за своими деньгами могут приехать в Москву лично, в чём проблема?

Alhazred

Тебе не надоело быть капитаном Очевидность? Вот ты нудный)))

mosquito__2010

Глупо вообще тут надеятся на какие либо результаты. Истории для дегенератов с огромными количеством бессмысленных...

GammiPluh

Moodys заявила что есть дефолт... а дефолта по факту нет... репутация агентства соответственно скатывается...