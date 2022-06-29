Новосибирцы после повышения захотели уволить коллег

Новосибирские мужчины, став руководителем своего подразделения, начали бы с увольнения неэффективных коллег, женщины — с повышения зарплаты, сообщает SuperJob.

Мужчины считают, что первые решения в качестве руководителя должны касаться увольнения неэффективных сотрудников, введения системы отчетности и планирования.

Женщины чаще выступают за повышение зарплат, премирование, перераспределение обязанностей и нормирование рабочего дня.

10% опрошенных на новом месте в первую очередь увеличили бы компенсационный пакет (ввели оплату полисов ДМС, фитнеса, путевок, оздоровительных лагерей для детей сотрудников). Еще 4% внедрили бы систему материальной мотивации за хорошие результаты в работе.



По 6% новосибирцев начали бы свой путь в качестве руководителя с перераспределения обязанностей и введения системы отчетности. Еще 3% считают необходимым внедрение в практику регулярных совещаний и планерок. 5% обратились бы к подчиненным с предложением подать пожелания к организации работы.