ПВО России сбила украинский беспилотник возле Курска

Российские комплексы противовоздушной обороны сбили в районе Курска украинский беспилотник, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Курск находится на расстоянии порядка 150 километров от российско-украинской границы. С начала специальной военной операции приграничные территории региона неоднократно подвергались обстрелам.
Украинский дрон был сбит во вторник, примерно в 22.17 восточнее Курска «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте происшествия уже работают российские военные, выехали представители спецслужб. Подразделения российских Вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве, отметил Старовойт.
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