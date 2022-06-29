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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ПВО России сбила украинский беспилотник возле Курска

Источник:
ТАСС
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Российские комплексы противовоздушной обороны сбили в районе Курска украинский беспилотник, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Курск находится на расстоянии порядка 150 километров от российско-украинской границы. С начала специальной военной операции приграничные территории региона неоднократно подвергались обстрелам.

Украинский дрон был сбит во вторник, примерно в 22.17 восточнее Курска «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте происшествия уже работают российские военные, выехали представители спецслужб. Подразделения российских Вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве, отметил Старовойт.

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Топ комментариев

ponhik78

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Alhazred

Тебе не надоело быть капитаном Очевидность? Вот ты нудный)))

mosquito__2010

Глупо вообще тут надеятся на какие либо результаты. Истории для дегенератов с огромными количеством бессмысленных...

GammiPluh

Moodys заявила что есть дефолт... а дефолта по факту нет... репутация агентства соответственно скатывается...