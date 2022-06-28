Спасатель вытащил девочку, которую затянуло в шлюз на Енисее

Несовершеннолетняя упала в шлюз на старой дамбе реки Енисей, ее спас водолаз сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

В понедельник вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на дамбе протоки реки Енисей 15-летнюю девочку унесло в шлюз.

Предварительно установлено, что девочка вместе со своим знакомым бродили по воде, она поскользнулась на бетонном приступке и упала в воду, попала под течение и ее унесло в шлюз.

Спасателям удалось спасти девочку, ей оказана медицинская помощь. Полицейские собрали материал по статье 1.6 Закона Красноярского края «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах». За купание в неположенных местах предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей.