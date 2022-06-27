НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Покупателям упрощенных Lada Granta запретили выезд за рубеж

Источник:
Sibnet.ru
487 3
Фото: © АвтоВАЗ

Покупатели упрощенной Lada Granta Classic подписывают дополнительное соглашение об ограничении выезда за рубеж, которое действует в отношении этой машины, сообщил источник в дилерской сети Lada.

Покупатель упрощенной Lada Granta Classic 2022 должен быть готов к подписанию соглашения о том, что в отношении этого автомобиля действуют ограничения выезда за рубеж, пишет «Лада.Онлайн».

Из-за пониженного экологического класса на таком автомобиле можно передвигаться только на территории России, а также тех стран, с которыми имеются двухсторонние договоренности на этот счет. В настоящее время они достигнуты только с Белоруссией.

Также для покупки Lada Granta Classic 2022 требуется подписать соглашение, что автомобиль не оборудован системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Еще по теме
АвтоВАЗ собрал партию упрощенных Niva
Упрощенные Lada Granta отдадут врачам
«АвтоВАЗ» возобновит производство Lada с «роботом»
АвтоВАЗ и его поставщики обсудят варианты снижения стоимости машин
смотреть все
Авто #Автопром #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Little Big выпустили клип про «Отмененное поколение»
Little Big покинули Россию
Врач и друзья раскрыли обстоятельства смерти Шатунова
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
Обсуждение (3)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
68
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
46
Блинкен пообещал россиянам драматический эффект от санкций
39
Лавров заявил, что Запад собирает коалицию для войны с Россией
35
Little Big покинули Россию
33
Путин не забыл о прямой линии