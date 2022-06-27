Покупателям упрощенных Lada Granta запретили выезд за рубеж

Покупатели упрощенной Lada Granta Classic подписывают дополнительное соглашение об ограничении выезда за рубеж, которое действует в отношении этой машины, сообщил источник в дилерской сети Lada.

Покупатель упрощенной Lada Granta Classic 2022 должен быть готов к подписанию соглашения о том, что в отношении этого автомобиля действуют ограничения выезда за рубеж, пишет «Лада.Онлайн».

Из-за пониженного экологического класса на таком автомобиле можно передвигаться только на территории России, а также тех стран, с которыми имеются двухсторонние договоренности на этот счет. В настоящее время они достигнуты только с Белоруссией.

Также для покупки Lada Granta Classic 2022 требуется подписать соглашение, что автомобиль не оборудован системой «ЭРА-ГЛОНАСС».