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Диетолог назвал идеальный завтрак для жары

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Горячая пища усиливает непереносимость жары, поэтому идеальным завтраком летом может стать холодная овсянка, рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

«Заливаете на ночь овсянку любым соком, добавляете в нее какое-то количество фруктов или растительного молока и ставите в холодильник. К утру у вас получится довольно вкусное, сытное и освежающее блюдо», — цитирует врача «Газета.Ru».

Кроме этого, в жару можно позавтракать яичницей из трех белков и одного желтка, при этом не стоит добавлять в блюдо тяжелые продукты, например, грибы.

«От привычных бутербродов лучше отказаться, единственное исключение — сэндвич из цельнозернового хлеба с нежирным мясом. Также можно добавить кусочек холодного сыра», — посоветовал специалист.

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