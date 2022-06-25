Диетолог назвал идеальный завтрак для жары

Горячая пища усиливает непереносимость жары, поэтому идеальным завтраком летом может стать холодная овсянка, рассказал врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

«Заливаете на ночь овсянку любым соком, добавляете в нее какое-то количество фруктов или растительного молока и ставите в холодильник. К утру у вас получится довольно вкусное, сытное и освежающее блюдо», — цитирует врача «Газета.Ru».

Кроме этого, в жару можно позавтракать яичницей из трех белков и одного желтка, при этом не стоит добавлять в блюдо тяжелые продукты, например, грибы.

«От привычных бутербродов лучше отказаться, единственное исключение — сэндвич из цельнозернового хлеба с нежирным мясом. Также можно добавить кусочек холодного сыра», — посоветовал специалист.