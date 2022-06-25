Канада одобрила продажу замороженных российских активов

Сенат Канады одобрил конфискацию и продажу российских активов, замороженных в рамках санкций из-за военной операции на Украине. За принятие документа проголосовали 56 сенаторов, 16 высказались против.

Под действие закона попадут движимое и недвижимое имущество, счета в банках и криптовалютные кошельки. Власти смогут продавать конфискованные активы попавших под санкции лиц.

При этом решение должно будет получить одобрение в Верховном суде Канады, который определит, действительно ли собственность принадлежит и контролируется лицом, организацией или государством под санкциями.

Арестованные активы могут быть использованы для «восстановления иностранного государства, пострадавшего в результате грубого нарушения международного мира и безопасности», а также выплаты компенсаций пострадавшим.

Запад ранее заморозил почти половину российских золотовалютных резервов на сумму порядка 300 миллиардов долларов. Европейские и американские политики ищут возможности использовать эти активы для восстановления Украины.