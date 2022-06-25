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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Канада одобрила продажу замороженных российских активов

Источник:
Reuters
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Фото: © Sibnet.ru

Сенат Канады одобрил конфискацию и продажу российских активов, замороженных в рамках санкций из-за военной операции на Украине. За принятие документа проголосовали 56 сенаторов, 16 высказались против.

Под действие закона попадут движимое и недвижимое имущество, счета в банках и криптовалютные кошельки. Власти смогут продавать конфискованные активы попавших под санкции лиц.

При этом решение должно будет получить одобрение в Верховном суде Канады, который определит, действительно ли собственность принадлежит и контролируется лицом, организацией или государством под санкциями.

Арестованные активы могут быть использованы для «восстановления иностранного государства, пострадавшего в результате грубого нарушения международного мира и безопасности», а также выплаты компенсаций пострадавшим.

Запад ранее заморозил почти половину российских золотовалютных резервов на сумму порядка 300 миллиардов долларов. Европейские и американские политики ищут возможности использовать эти активы для восстановления Украины.

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Политика #Мир
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-Керя-

Наёмники приезжают на войну сами на сафари поохотиться на Русских. Надо в плен не брать не палиться на...

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nifnif

А у него на лице написано, что недалёкий человек. Приехали они сами, а когда взяли, оказалось, что они...

nicollaich

Нефиг было своих солдат отправлять.