Канада одобрила продажу замороженных российских активов

Сенат Канады одобрил конфискацию и продажу российских активов, замороженных в рамках санкций из-за военной операции на Украине. За принятие документа проголосовали 56 сенаторов, 16 высказались против.
Под действие закона попадут движимое и недвижимое имущество, счета в банках и криптовалютные кошельки. Власти смогут продавать конфискованные активы попавших под санкции лиц.
При этом решение должно будет получить одобрение в Верховном суде Канады, который определит, действительно ли собственность принадлежит и контролируется лицом, организацией или государством под санкциями.
Арестованные активы могут быть использованы для «восстановления иностранного государства, пострадавшего в результате грубого нарушения международного мира и безопасности», а также выплаты компенсаций пострадавшим.
Запад ранее заморозил почти половину российских золотовалютных резервов на сумму порядка 300 миллиардов долларов. Европейские и американские политики ищут возможности использовать эти активы для восстановления Украины.
-Керя-Наёмники приезжают на войну сами на сафари поохотиться на Русских. Надо в плен не брать не палиться на...
SovikНе объявит. Ставить под удар всю страну из-за парочки наёмников ни кто не будет.
nifnifА у него на лице написано, что недалёкий человек. Приехали они сами, а когда взяли, оказалось, что они...
nicollaichНефиг было своих солдат отправлять.