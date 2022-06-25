Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников

Великобритания объявит войну России в случае казни британских наемников после приговора Верховного суда Донецкой народной республики, пишет издание Express.

Автор материала уверен, что премьер-министр страны Борис Джонсон может пойти «ва-банк», если казнь состоится. При этом такая война примет крайне опасный оборот, говорится в статье.

«Если эти казни продолжатся, у Британии и всего Запада не будет иного выбора, кроме как поднять ставки — больше оружия, больше санкций и, возможно, ударный самолет, о котором просил президент Зеленский», — отмечает издание.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима, обвиняемых в участии в боевых действиях на стороне Украины.