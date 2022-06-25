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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Великобритания объявит войну России в случае казни британских наемников после приговора Верховного суда Донецкой народной республики, пишет издание Express.

Автор материала уверен, что премьер-министр страны Борис Джонсон может пойти «ва-банк», если казнь состоится. При этом такая война примет крайне опасный оборот, говорится в статье.

«Если эти казни продолжатся, у Британии и всего Запада не будет иного выбора, кроме как поднять ставки — больше оружия, больше санкций и, возможно, ударный самолет, о котором просил президент Зеленский», — отмечает издание.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима, обвиняемых в участии в боевых действиях на стороне Украины.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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