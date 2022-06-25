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Лесные пожары в Иркутской области потушили искусственными осадками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Игорь Двуреков / CC BY-SA 3.0

Лесные пожары в труднодоступной местности Иркутской области потушили искусственными осадками, вызванными специальным самолетом Ан-26 «Циклон», сообщает пресс-служба правительства региона.

«Сегодня искусственными осадками было обработано семь очагов. Планируется, что "Циклон" будет работать в Иркутской области следующие два дня», — говорится в сообщении.

Сейчас в Иркутской области лесные пожары тушат более 500 специалистов, в том числе 140 пожарных-десантников ФБУ «Авиалесоохрана». 26 июня прибудут еще 60 человек федерального резерва.

Ан-26Б «Циклон» предназначается для воздействия на облака с помощью специальных химических препаратов с целью искусственного увеличения атмосферных осадков.

Для этого самолет оснащен подвесными устройствами типа АСО-2И, в которых содержатся заряды йодистого серебра, а в грузовой кабине установлено оборудование для рассеивания гранул углекислоты.

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