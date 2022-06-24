Steam запустил грандиозную летнюю распродажу игр

Компания Valve запустила традиционную летнюю распродажу в Steam. Акция продлится до 7 июля.

В рамках распродажи Steam предлагает скидки на тысячи игр, которые из которых достигают 80%. Впрочем, из-за ухода крупных издателей с российского рынка, многие игры со скидками недоступны для приобретения россиянам.

Вот некоторые игры, которые россияне смогут купить по выгодным ценам:

A Plague Tale: Innocence — 319 рублей (-80%)

Hitman 3 — 1079 рублей (-60%)

Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition — 319 рублей (-60%)

Detroit: Become Human — 814 рублей (-50%)

Beyond: Two Souls — 391 рубль (-50%)

Mount & Blade II: Bannerlord — 1359 рублей (-20%)

Hades — 279 рублей (-40 %)

Psychonauts 2 — 542 рубля (-50 %)

Scarlet Nexus — 1049 рублей (-50 %)

Disco Elysium: The Final Cut — 253 рубля (-65 %)

Euro Truck Simulator 2 — 237 рублей (-75 %)

В настоящее время в российском Steam не действуют официальные способы пополнения кошелька и оплаты покупок, однако у пользователей остается возможность пополнить свой личный счет с помощью сторонних площадок.