Четвертый сезон «Мажора» стартует 2 июля

Четвертый сезон популярного российского сериала «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли стартует 2 июля.

«Мажор 4» выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в подписке «Плюс», после этого его смогут увидеть зрители Первого канала.

Как сообщает онлайн-платформа, события в нем развернутся девять лет спустя после третьего сезона, в конце которого во время перестрелки главный герой Игорь Соколовский (Павел Прилучный) выжил, а капитан Вика Родионова, недавно родившая ребенка – нет.

В новом сезоне выяснится, что Игорь больше не служит в полиции, он работает с бывшим конкурентом Игнатьевым. Можно сказать, что он практически вернулся к тому, с чего начинал – тусуется, транжирит деньги, ни о ком не заботится.

Случайно он узнает, что у него есть девятилетняя дочь Соня. Мажор решает с ней подружиться, но из-за его прошлого девочка находится в опасности.

Уточняется, что в сезоне восемь эпизодов, они будут выходить по субботам. В продолжении также появятся Карина Разумовская (Вика Родионова) и Любовь Аксенова (Катя). Психоаналитика Соколовского сыграет Любовь Толкалина.