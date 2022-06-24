НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Четвертый сезон «Мажора» стартует 2 июля

Источник:
Sibnet.ru
253 0

Четвертый сезон популярного российского сериала «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли стартует 2 июля.

«Мажор 4» выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в подписке «Плюс», после этого его смогут увидеть зрители Первого канала.

Как сообщает онлайн-платформа, события в нем развернутся девять лет спустя после третьего сезона, в конце которого во время перестрелки главный герой Игорь Соколовский (Павел Прилучный) выжил, а капитан Вика Родионова, недавно родившая ребенка – нет.

В новом сезоне выяснится, что Игорь больше не служит в полиции, он работает с бывшим конкурентом Игнатьевым. Можно сказать, что он практически вернулся к тому, с чего начинал – тусуется, транжирит деньги, ни о ком не заботится.

Случайно он узнает, что у него есть девятилетняя дочь Соня. Мажор решает с ней подружиться, но из-за его прошлого девочка находится в опасности.

Уточняется, что в сезоне восемь эпизодов, они будут выходить по субботам. В продолжении также появятся Карина Разумовская (Вика Родионова) и Любовь Аксенова (Катя). Психоаналитика Соколовского сыграет Любовь Толкалина.

Еще по теме
Фильм «Дикая»: блондинка бродит по тайге
Драмы и документалки: история «Ласкового мая» в фильмах
Звезда «Эйфории» присоединилась к приквелу «Голодных игр»
Хоррор «Род мужской» и подростковая драма «Межсезонье» стартуют в кино
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Германия отказалась унижать Россию
Врач и друзья раскрыли обстоятельства смерти Шатунова
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда
Little Big выпустили клип про «Отмененное поколение»
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Самое обсуждаемое
35
МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининграда
24
Лавров заявил, что Запад собирает коалицию для войны с Россией
21
Путин поручил построить миллиарды квадратных метров жилья
20
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда
20
Путин не забыл о прямой линии