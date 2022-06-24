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Сбербанк введет комиссию за переводы на карты других банков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк с 1 июля вводит комиссию в 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков через сайты и приложения, сообщает кредитная организация.

Комиссия будет составлять 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей. До июля операции по выводу средств на карты других банков в сторонних приложениях останутся бесплатными.

Пользователи по-прежнему смогут отправлять клиентам Сбербанка до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии в приложении. Также можно переводить без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц клиентам других банков через СБП.

Для счетов в иностранной валюте сумму операции будут пересчитывать по курсу банка в валюту счета. Минимальная сумма комиссии будет составлять 1 доллар или 1 евро, максимальная — 3 доллара или 3 евро.

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