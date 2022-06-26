Гастрофестиваль «Жимолость» впервые пройдет в Томске

Гастрономический фестиваль «Жимолость» в воскресенье пройдет на площади Ново-Соборной в Томске, там развернется большая фуд-зона, где будут представлены десятки разнообразных блюд из жимолости, сообщает правительство региона.

Пекарни, кафе, кондитерские, бары, рестораны и пищевики представят широкое меню блюд с жимолостью: эксклюзивные десерты, выпечку, напитки, блюда гриль и многое другое. Повара и кондитеры заведений станут участниками гастрономического конкурса на лучшее блюдо или напиток из жимолости.

ТПК «САВА», «ЭКО Ритейл», «Северный сад» привезут на ярмарку свежую жимолость и продукцию из дикоросов.

Томское предприятие «Свежанин» специально к фестивалю изготовило из жимолости квас, а «Эскимос» — ягодное мороженое. 2 тысячи порций холодного лакомства организаторы подарят гостям праздника. Кроме того, каждый посетитель бесплатно получит фирменный напиток фестиваля.