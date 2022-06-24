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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские войска отступили из «второго Сталинграда»

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Минобороны Украины

Украинские войска отошли из Северодонецка, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Президент Украины Владимир Зеленский заверял, что российские войска его никогда не возьмут.

«Сейчас та ситуация, что находиться на разбитых позициях не имеет смысла, потому что с каждым днем пропорционально количество погибших на неукрепленных территориях может расти. Поэтому было принято такое решение», — цитирует Гайдая РБК.

Российские войска и силы ЛНР вошли в Северодонецк в конце мая. Жилые кварталы были быстро освобождены. Тяжелые бои развернулись за промышленную зону, в том числе крупнейший на Украине химзавод «Азот». Для усиления обороны Киев перебросил туда отряды наемников и армейский спецназ.

Северодонецк был центром подконтрольной Украине части Луганской области. Украинские военные превратили его в крупный оборонительный узел. Зеленский заявлял, что этот город будет «вторым Сталинградом», который российские войска никогда не возьмут.

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Nik3316

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Vitall2005

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Алекс555

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Алекс555

А они заморозили деньги и карты это не экономическое нападение. В своём глазу бревно не хотят видеть.