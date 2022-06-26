НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач рассказала о продукте, защищающим зрение от падения

Источник:
РИА Новости
478 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Регулярное употребление небольшой порции ягод препятствует развитию основной причины потери зрения в пожилом возрасте — дегенерации желтого пятна, приводит РИА Новости совет специалиста.

«Ученые обнаружили, что у 13 здоровых участников исследования в возрасте от 45 до 65 лет, которые потребляли 28 граммов ягод годжи пять раз в неделю в течение 90 дней, увеличилась плотность защитных пигментов в глазах — лютеина и зекасантина», — пояснила Романова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДиетолог подсказала «идеальную» окрошку

По ее словам, пигменты блокируют синий цвет и защищают глубокие слои сетчатки от проникновения вредных веществ. «Эти полезные вещества в наибольшем количестве содержатся в ягодах годжи», — отметила диетолог.

Романова посоветовала добавлять ягоды в каши, супы, йогурт или смузи. Их можно использовать в качестве специй к мясным блюдам или заварить из них чай.

Еще по теме
Подсчитано число жертв вспышки загадочного гепатита
Диетолог подсказала способ сделать «идеальную» окрошку
Врач перечислил полезные для мозга продукты
Попова рассказала об «отдохнувшем» гриппе
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Little Big выпустили клип про «Отмененное поколение»
Little Big покинули Россию
Врач и друзья раскрыли обстоятельства смерти Шатунова
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
66
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
39
Лавров заявил, что Запад собирает коалицию для войны с Россией
37
Блинкен пообещал россиянам драматический эффект от санкций
36
МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининграда
34
Little Big покинули Россию