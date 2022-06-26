Регулярное употребление небольшой порции ягод препятствует развитию основной причины потери зрения в пожилом возрасте — дегенерации желтого пятна, приводит РИА Новости совет специалиста.

«Ученые обнаружили, что у 13 здоровых участников исследования в возрасте от 45 до 65 лет, которые потребляли 28 граммов ягод годжи пять раз в неделю в течение 90 дней, увеличилась плотность защитных пигментов в глазах — лютеина и зекасантина», — пояснила Романова.

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По ее словам, пигменты блокируют синий цвет и защищают глубокие слои сетчатки от проникновения вредных веществ. «Эти полезные вещества в наибольшем количестве содержатся в ягодах годжи», — отметила диетолог.

Романова посоветовала добавлять ягоды в каши, супы, йогурт или смузи. Их можно использовать в качестве специй к мясным блюдам или заварить из них чай.