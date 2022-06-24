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Ловящий муху ирбис на Алтае стал героем видеоролика

Источник:
Sibnet.ru
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Играющий и ловящий муху снежный барс попал в объектив фоторегистратора в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщает Алтае-Саянское отделение WWF России.

На кадрах снежный барс метит землю у дерева, а потом водит головой, следит за полетом мухи. Ирбис усердно оставляет метки на земле у лиственницы, а потом пытается поймать надоедливое насекомое, играет.

Видны большие широкие лапы ирбиса, которые помогают зверю передвигаться по снегу и камням, и длинный хвост-балансир при прыжках по скалам.

Камера была установлена местными жителями, участвующими в проекте WWF по сохранению редкого хищника. С начала этого года они зафиксировали минимум семь ирбисов в долине реки Аргут и шесть снежных барсов на Южно-Чуйском хребте.

«Такие кадры помогают изучать поведение одного из самых скрытных кошачьих планеты. Уникальность кадров в том, что получили изображения не профессиональные экологи, а жители сел в местах обитания ирбиса в Горном Алтае», — говорит координатор проектов Всемирного фонда дикой природы Илья Морозов.

Участники проекта сами устанавливают фотоловушки, видят на кадрах красивого зверя, узнают отдельные особи, дают ирбисам имена и учатся ценить снежного барса, стремятся его сохранить.

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