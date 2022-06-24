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Путин не забыл о прямой линии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Идея проведения ежегодной прямой линии с президентом Владимиром Путиным не забыта, но мероприятие состоится «чуть позже», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована», — цитирует Пескова ТАСС.

Но представитель Кремля отметил, что «сейчас очень много более важных мероприятий у президента».

«Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит ежегодно с 2001 года, Путин отвечал на вопросы жителей России и тогда, когда был премьер-министром. Он называл «Прямую линию» самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Мероприятие в разные годы проходило и в декабре, и в октябре, и в апреле, но последние несколько лет Путин решал проблемы граждан именно в июне.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...

GammiPluh

подождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...

Vitall2005

Учитывая то что происходит на фронте последние двое суток им уже ничего не поможет.

Nik3316

насоса нет в трубе но...не видит «причинной связи», ахахахахаха