Путин не забыл о прямой линии

Идея проведения ежегодной прямой линии с президентом Владимиром Путиным не забыта, но мероприятие состоится «чуть позже», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована», — цитирует Пескова ТАСС.

Но представитель Кремля отметил, что «сейчас очень много более важных мероприятий у президента».

«Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит ежегодно с 2001 года, Путин отвечал на вопросы жителей России и тогда, когда был премьер-министром. Он называл «Прямую линию» самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Мероприятие в разные годы проходило и в декабре, и в октябре, и в апреле, но последние несколько лет Путин решал проблемы граждан именно в июне.