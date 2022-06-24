Новосибирск отпразднует 26 июня 129 лет. Основной площадкой празднования станет Михайловская набережная. Какие мероприятия стоит посетить?

Новосибирск ведет свое начало с 1893 года, когда на это место приехали рабочие-железнодорожники строить мост через Обь. Его день рождения в разные годы праздновали в декабре, августе и октябре, но из-за плохой погоды в итоге решили проводить праздник в последнее воскресенье июня.

26 июня празднование Дня города начнется в 9.00 на Михайловской набережной с зарядки с олимпийцами. В 10.00 – официальное открытие. Во всех парках города будут праздничные концерты и развлечения.

Какие звезды выступят в Новосибирске?

С 10.30 — 20.30 на набережной Оби будет концертная программа с участием местных коллективов. А в 20.30 начнется концерт с участием звезд «МУЗ-ТВ».

Это коллектив с 20-летней историей, группа REFLEX и экс-солист группы MBAND, начавший успешную сольную карьеру с синглами «На ощупь» и выпустивший трек «Феникс» совместно с Григорием Лепсом Анатолий Цой (TSOY).

Ирина Нельсон из группы группы REFLEX Фото : © vk.com/irinanelsonreflex

Также новосибирцам споет победительница «Новой Фабрики Звезд» на «МУЗ-ТВ», автор лиричных музыкальных синглов, тронувших миллионы сердец – Гузель Хасанова.

Гостей концерта ждет двухчасовая насыщенная музыкальная программа – от ностальгических песен 2000-х, мелодичных и танцевальных хитов до горячих новинок, которые впервые прозвучат на многотысячную аудиторию. Зрители будут «Сходить с ума», танцевать «Non stop», загадывать желания под «Падали звезды», подпевать «Она вернется» и заряжаться летней атмосферой под «Лето имени тебя»!

Ведущим праздника станет участник «Новой Фабрики Звезд», автор и певец, актер и звезда программы «PROНовости» на «МУЗ-ТВ» – Даниил Данилевский.

Также в День города Новосибирска можно будет послушать сет DJ Леонида Руденко на уличной площадке ТРК «Ройял Парк». Помимо выступления столичного музыканта здесь ожидается развлекательная программа с участием новосибирских диджеев и танцоров. Начало в 12.00.

Спортивные развлечения

В течение всего дня новосибирцы смогут поучаствовать в спортивных мероприятиях. Так, на Михайловской набережной с 11.00 до 15.00 пройдет Кубок Новосибирска по гонке с препятствиями «Сибирский предел». Участников ждет полуторакилометровая трасса с 17 препятствиями. Это жесткая и зрелищная гонка.

Там же на набережной можно будет сдать нормативы комплекса ГТО. Регистрация участников будет производиться на месте выполнения испытаний.

Еще можно будет сразиться в перетягивании каната, сыграть в волейбол и баскетбол. Для детей организуют площадку «Новосибирск – столица детства» и фестиваль мороженого.

Когда смотреть салют в Новосибирске?

В этом году в Новосибирске из-за коронавирусных ограничений не будет фейерверка на площади Ленина, но зато они пройдут в других местах.

На набережной состоится традиционный фестиваль фейерверков на реке Оби «Огни родного города». Его начало – в 22.45.

Пятиминутный фейерверк пройдет в Академгородке, на площадке перед ТРЦ «Эдем» на улице Кутателадзе. Начало в 22.55. Еще один салют запустят в парке имени С. М. Кирова в 22.50 — 23.00.