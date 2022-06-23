Шесть машин столкнулись на красноярской трассе

Тормоза отказали у грузовика ISUZU на красноярской трассе, из-за этого произошло столкновения с пятью машинами, в аварии погиб один человек.

В среду на 993 километре автодороги Р-255 «Сибирь», где проводятся ремонтные работы, автомобиль КамАЗ остановился на запрещающий сигнал светофора. За ним также в ожидании разрешающего сигнала остановился ряд машин: Toyota, КамАЗ, Jaguar и Nissan.

У идущего следом за Nissan грузового автомобиля ISUZU произошел отказ тормозной системы. Поэтому водитель столкнулся с транспортом, который стоял впереди.

В общей сложности участниками ДТП стали шесть автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Jaguar погиб.