Шесть машин столкнулись на красноярской трассе

Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю
Тормоза отказали у грузовика ISUZU на красноярской трассе, из-за этого произошло столкновения с пятью машинами, в аварии погиб один человек.
В среду на 993 километре автодороги Р-255 «Сибирь», где проводятся ремонтные работы, автомобиль КамАЗ остановился на запрещающий сигнал светофора. За ним также в ожидании разрешающего сигнала остановился ряд машин: Toyota, КамАЗ, Jaguar и Nissan.
У идущего следом за Nissan грузового автомобиля ISUZU произошел отказ тормозной системы. Поэтому водитель столкнулся с транспортом, который стоял впереди.
В общей сложности участниками ДТП стали шесть автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Jaguar погиб.
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