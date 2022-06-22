Врач перечислил полезные для мозга продукты

Клетки головного мозга нуждаются в определенных питательных веществах, например в омега 3 — полиненасыщенных жирных кислотах, рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ярослав Ашихмин.

«Нужно постоянно обогащать рацион омега-3 жирными кислотами либо из источников естественных —продуктов питания, либо использовать добавки», — посоветовал врач в беседе на радио Sputnik. Омега-3 жирные кислоты содержатся, прежде всего, в рыбе, добавил он.

Другие полезные для работы мозга вещества входят в состав овощей и фруктов, добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Врач объяснила отличия эмоционального и физического голода

Стимулировать работу мозга помогают также кофе, чай и шоколад, продолжил врач. С помощью этих продуктов можно быстро взбодриться, но, если чай безопасен, то кофе и шоколадом злоупотреблять не стоит.

«До четырех чашек кофе в день считаются безопасной нормой. По чаю нет таких норм, он более безопасен, его можно употреблять, сколько нравится. Шоколад —тоже один из видов функционального питания, он положительно воздействует на работу мозга, оптимальным уровнем считается 50 граммов в неделю», — объяснил Ашихмин.