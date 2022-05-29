Эмоциональный голод по нескольким признакам можно легко отличить от голода физического, рассказала врач-диетолог Нурия Дианова.

Врач посоветовала оценивать время, которое прошло с момента последнего приема пищи. «Нужно проверить режим. Оптимальным режимом для здоровья ЖКТ будет четыре приема пищи: три основных и один правильный перекус», — сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

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Дианова добавила, что людям, ведущим активный образ жизни, может потребоваться больше перекусов. Но в общем, если соблюдается интервал в три–четыре часа, то появление чувства голода считается вполне естественным.

Эмоциональный голод, по ее словам, может возникнуть на фоне регулярных стрессов. Она пояснила, что если что-то произошло, то это будет не голод, а «желание себя немного пожалеть». Среди других причин такого вида голода она назвала также недосып и несбалансированное питание.