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Врач объяснила отличия эмоционального и физического голода

Источник:
«Вечерняя Москва».
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Фото: © Sibnet.ru

Эмоциональный голод по нескольким признакам можно легко отличить от голода физического, рассказала врач-диетолог Нурия Дианова.

Врач посоветовала оценивать время, которое прошло с момента последнего приема пищи. «Нужно проверить режим. Оптимальным режимом для здоровья ЖКТ будет четыре приема пищи: три основных и один правильный перекус», — сказала она в беседе с «Вечерней Москвой».

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Дианова добавила, что людям, ведущим активный образ жизни, может потребоваться больше перекусов. Но в общем, если соблюдается интервал в три–четыре часа, то появление чувства голода считается вполне естественным.

Эмоциональный голод, по ее словам, может возникнуть на фоне регулярных стрессов. Она пояснила, что если что-то произошло, то это будет не голод, а «желание себя немного пожалеть». Среди других причин такого вида голода она назвала также недосып и несбалансированное питание.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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Топ комментариев

ponhik78

А почему они Зеленского не призывают наших пленных освободить?

Asd10

А остальные их не заботят?) хотят корень сорняка сберечь, и опять к нам в огород закинуть.

Uynachalnica

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ponhik78

А с чего ты взял что мы заблокировали? Блокады Одессы нет. Просто сначала идиоты хохлы закидывают акваторию...