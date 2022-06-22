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Росгвардия попадет в компьютерную игру

Источник:
Sibnet.ru
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22СПН в игре
Фото: © Caliber

Депутаты Госдумы предложили улучшить имидж Росгвардии создав про нее компьютерную игру или интегрировав в уже существующие проекты, например, командный шутер «Калибр» от 1С.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил письмо с соответствующим предложением директору Росгвардии Виктору Золотову. По мнению депутата, такой подход позволит увеличить престиж ведомства в глазах молодежи.

«Использование таких форм медиакоммуникации в целях продвижения патриотических ценностей, формирования позитивного образа Росгвардии, героизации ведомства и его истории может иметь исключительно важное значение», — цитирует документ «Коммерсант».

В Госдуме видят две возможности популяризовать Росгвардию через игры: создать новый командный шутер «с нуля» или интегрировать брендированных юнитов в уже существующий проект. На роль второго подходит «Калибр» от 1C-777 Limited.

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«Калибр» — командный шутер от третьего лица. В нем ведут сражения бойцы спецназа различных стран. Российские юниты в игре представлены оперативниками спецгрупп «Вымпел», «Алфа», ССО и 22 СПН. Сайт проекта недоступен в России без VPN.

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