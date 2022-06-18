Steam анонсировал тотальную летнюю распродажу

Компания Valve анонсировала традиционную летнюю распродажу в магазине цифровой дистрибуции игр Steam.

Согласно опубликованному трейлеру, акция начнется 23 июня и продлится до 7 июля. Какие именно игры получат скидки в рамках летней распродажи в Steam, пока неизвестно.

На зимней распродаже Steam предлагал участникам скидки до 85% на тысячи игр от самых разных разработчиков, включая недавние громкие релизы. Скорее всего, условия летней акции будут аналогичными.

Игроки смогут получить тематические коллекционные карточки и обменять их на значки. Также Valve проведет особый квест, подробности которого пока не раскрываются.