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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Steam анонсировал тотальную летнюю распродажу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Valve анонсировала традиционную летнюю распродажу в магазине цифровой дистрибуции игр Steam.

Согласно опубликованному трейлеру, акция начнется 23 июня и продлится до 7 июля. Какие именно игры получат скидки в рамках летней распродажи в Steam, пока неизвестно.

На зимней распродаже Steam предлагал участникам скидки до 85% на тысячи игр от самых разных разработчиков, включая недавние громкие релизы. Скорее всего, условия летней акции будут аналогичными.

Игроки смогут получить тематические коллекционные карточки и обменять их на значки. Также Valve проведет особый квест, подробности которого пока не раскрываются.

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Игры #Экшены
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