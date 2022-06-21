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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров посочувствовал украинским военным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал видеообращение украинских военных к руководству своей страны, выразив сожаление в отношении их судьбы.

Украинские военные в своем обращении говорят, что «держат оборону в самой горячей точке и верят, что про них не забудут». При этом они указывают на необходимость ротации, нехватку боеприпасов и техники.

Комментируя это видео, Кадыров отметил что «группа боевиков» морально сдалась. При этом глава Чечни заверил, что «они еще реального запаха пороха не чуяли» и предположил, что украинские военные заговорили бы иначе, если бы столкнулись в реальном открытом бою с российскими солдатами.

«Военное командование Украины только в интернете для Запада выглядит героически. Ставку делает на наемников и бандеровцев, а рядовых украинских вояк использует как пушечное мясо. Жаль, что это понимание к рядовым солдатам зачастую приходит слишком поздно», — написал он.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Россия
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