Кадыров посочувствовал украинским военным

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал видеообращение украинских военных к руководству своей страны, выразив сожаление в отношении их судьбы.

Украинские военные в своем обращении говорят, что «держат оборону в самой горячей точке и верят, что про них не забудут». При этом они указывают на необходимость ротации, нехватку боеприпасов и техники.

Комментируя это видео, Кадыров отметил что «группа боевиков» морально сдалась. При этом глава Чечни заверил, что «они еще реального запаха пороха не чуяли» и предположил, что украинские военные заговорили бы иначе, если бы столкнулись в реальном открытом бою с российскими солдатами.

«Военное командование Украины только в интернете для Запада выглядит героически. Ставку делает на наемников и бандеровцев, а рядовых украинских вояк использует как пушечное мясо. Жаль, что это понимание к рядовым солдатам зачастую приходит слишком поздно», — написал он.