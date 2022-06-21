Сибирские ученые создали жгуты и повязки для экстремальной медицины

Ученые Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины разработали кровоостанавливающий жгут-турникет «Питон» и гемостатическую повязку-тампонаду «Plantago», сообщает пресс-служба центра.

Жгут-турникет «Питон» призван заместить стандартные кровоостанавливающие жгуты, застегивающиеся по принципу ремня. «Питон», в случае открытого кровотечения можно затянуть одной рукой, без помощи второй, благодаря «трещотке», позволяющей быстро достичь максимального уровня натяжения.

С таким жгутом-турникетом, человек может оказать первую помощь себе сам. Разместить изделие можно в аптечке первой помощи.

В свою очередь гемостатическая повязка «Plantago» призвана останавливать кровотечения, добиваясь остановки кровотечения в течение двух минут. Изделие представляет собой нетканное полотно с повышенными впитывающими свойствами, пропитанное гемостатическим веществом.

Повязка может быть уложена в 72 слоя и имеет небольшие насечки, по которым можно надорвать ее, исходя из глубины раны. Упаковывается повязка в стерилизованный пакет из вощенной бумаги, который в свою очередь можно использовать при ранении легкого.

«В отечественной практике аналогов подобным медицинским изделиям нет, существуют только западные аналоги, которые в свою очередь проигрывают по стоимости», — сообщил руководитель отдела стратегического развития ФИЦ ФТМ Юрий Хрипко.