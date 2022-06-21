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Минтруд зафиксировал рост числа безработных в России

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Напряжение на рынке труда в России в июне начало расти, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в ходе выступления на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

По словам, министра, в июне ведомство начало наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости. При этом с 1 марта по 1 июня в России регистрировали 660–680 тысяч новых безработных в месяц.

По его словам, на рынок труда во многом оказывают давление компании с иностранным участием. Котяков уточнил, что изменения на рынке труда начались в марте-апреле, уже тогда были предприняты дополнительные меры со стороны правительства.

По оценке Центра стратегических разработок, иностранный бизнес формирует в России 2 миллиона рабочих мест, еще 4–6 миллиона человек связаны с ним косвенно. Сейчас в фактическом простое находятся порядка 350 тысяч сотрудников из этого числа.

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Экономика #Рынок труда
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