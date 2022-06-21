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Курс доллара упал ниже 55 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль в начале торгов дорожает, следует из данных Московской биржи. Так, курс доллара впервые с июня 2015 года упал ниже 55 рублей.

Курс евро снизился в ходе торгов на 93 копейки, до 57,91 рубля. Укрепление российской валюты происходит на фоне подорожания мировых цен на нефть. Цена августовских фьючерсов на марку Brent выросла до 114,66 доллара за баррель.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс. Центробанк устанавливает официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени.

Рубль продолжает укрепляться с конца марта, после резкого падения на фоне спецоперации на Украине. В мае реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился по сравнению с апрелем на 21,6%.

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