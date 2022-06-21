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Пост новосибирского депутата признали дискредитацией ВС РФ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/kaverzina_svetlana

Советский районный суд Новосибирска оштрафовал на 30 тысяч рублей депутата Горсовета Светлану Каверзину по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России, она написала пост про демографию, сообщается на сайте суда.

«Советский районный суд Новосибирска признал Каверзину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП, на основании которой ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Как следует из сообщения на сайте суда, депутат неверно интерпретировала информацию о смертности в городе, тем самым «искажала и дискредитировала задачи по использованию ВС РФ за пределами территории РФ». В посте депутата была информация о росте смертности.

«Штраф 30 тысяч рублей. В лингвистической экспертизе отказано. Будем оспаривать», — написала Каверзина в соцсетях.

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