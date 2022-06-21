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Рост числа авиакатастроф зафиксирован в России

Источник:
Sibnet.ru
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Разбившийся L-410 в Иркутской области
Разбившийся L-410 в Иркутской области
Фото: © Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Количество катастроф самолетов вместимостью от 19 мест выросло в России в 2021 году, говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета о безопасности полетов.

В прошлом году жертвами трех авиакатастроф стали 38 человек. В 2020 году их не было, приводит РБК отчет МАК. 75% авиационных происшествий связаны с человеческим фактором.

Все три происшествия 2021 года были связаны с самолетами регионального класса. Ан-26 Камчатского авиационного предприятия разбился в районе аэродрома Палана, погибли 28 человек. Ан-26 компании «Летные проверки и системы» упал около Хабаровска, жертвами стали шесть человек. Катастрофа L-410 авиакомпании «Аэросервис» в Иркутской области унесла жизни четырех.

Авиационные происшествия в таких предприятиях случаются из-за неэффективной работы топ-менеджеров авиакомпаний, которые бездействуют при выявлении нарушений правил полетов, отмечал руководитель Росавиации Александр Нерадько на расширенной коллегии ведомства в марте.

Всего за последние десять лет (2012–2021) в гражданской авиации России произошло 198 катастроф воздушных судов, в результате чего погибли 740 человек. В предыдущее десятилетие (2002–2011) их было на 46% меньше, но жертвами стали почти 1 тысяча человек.

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Экономика #Авиа #Транспорт и дороги
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