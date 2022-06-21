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Ту‑214 стал претендентом на базовый самолет «Аэрофлот»

Источник:
«Россия 1»
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Российский магистральный узкофюзеляжный самолет Ту-214
Российский магистральный узкофюзеляжный самолет Ту-214
Фото: © ПАО «Туполев»

«Аэрофлот» рассматривает отечественный самолет Ту-214 как одну из базовых моделей для своего парка, сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев.

«Ту-214 — одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности «Аэрофлот», как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку в процессе переходить», — сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

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Ту-214 — магистральный узкофюзеляжный самолет с отечественным двигателем ПС-90 вместимостью до 210 человек и дальностью полетов до 6,5 тысяч километров. Лайнер был для замены Ту-154.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что планирует построить 70 самолетов Ту-214 до 2030 года. Уже сейчас эта модель малой серией выпускается в Казани для госавиации и военных.

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