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Танк M1 Abrams получит новую башню

Источник:
«Российская газета»
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Фото: CP Dranac / Public Domain Mark

Основной боевой танк США M1 Abrams будет серьезно модернизирован — он получит новую башню с заниженным профилем, следует из опубликованных в Сети изображений.

Пока неизвестно, будет ли башня необитаемой или в ней разместятся командир и наводчик. Предполагается, что танк также получит новое оружие 120-мм калибра, которое станет работать в паре с автоматом заряжания, пишет «Российская газета».

Из фотографий можно сделать вывод, что новой пушкой M1 Abrams выбрана ХМ-360, которая ранее испытывалась для бронированной машины XM-1202. Она позволит уверенно поражать цели на расстоянии до 10 километров.

Кроме этого, на M1 Abrams будет размещаться дистанционно-управляемая установка с 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом. Она предназначена для поражения легкобронированных объектов.

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