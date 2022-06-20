Танк M1 Abrams получит новую башню

Основной боевой танк США M1 Abrams будет серьезно модернизирован — он получит новую башню с заниженным профилем, следует из опубликованных в Сети изображений.

Пока неизвестно, будет ли башня необитаемой или в ней разместятся командир и наводчик. Предполагается, что танк также получит новое оружие 120-мм калибра, которое станет работать в паре с автоматом заряжания, пишет «Российская газета».

Из фотографий можно сделать вывод, что новой пушкой M1 Abrams выбрана ХМ-360, которая ранее испытывалась для бронированной машины XM-1202. Она позволит уверенно поражать цели на расстоянии до 10 километров.

Кроме этого, на M1 Abrams будет размещаться дистанционно-управляемая установка с 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом. Она предназначена для поражения легкобронированных объектов.