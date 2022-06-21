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Новосибирцы встретят «Рассвет без войны»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Молодежь на теплоходе встретит «Рассвет без войны» утром 22 июня в рамках одноименной патриотической акции, сообщает хобби-центр «Зодиак».

Молодежь сядет на теплоход на набережной Оби в Новосибирске ночью. На теплоходе они будут слушать лекции о Великой Отечественной войне, а также петь песни «у костра». В 04.00 они встретят рассвет минутой молчания, в память о начале Великой Отечественной войны.

Впервые акция состоялась в 2015 году силами городской молодежи. На набережной собралось более 200 горожан. В этом году впервые участники отправятся в плавание на теплоходе.

22 июня 1941 в 4.00 войска фашистской Германии без объявления войны внезапно атаковали западную границу Советского Союза и нанесли бомбовые авиаудары по городам и воинским соединениям.

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