Волшебные рассвет и закат в мистическом месте Хакасии — гряде Сундуки поражают красотой природы. Фотограф показал снятые им кадры.

«21 июня — день летнего солнцестояния. Встретить рассвет и закат в этот день на Сундуках в Хакасии – незабываемое впечатление»,— написал на своей странице в «ВКонтакте» фотограф Андрей Зайченко.

Популярность Сундукам принесли многочисленные легенды, связанные с местом. Гряда каменных образований растянулась на 4,5 километров в Ширинском и Орджоникидзевском районах, неподалеку от села Июс.

Шаманы называют Сундуки местом силы и связи с миром духов. По мнению археологов, здесь была древнейшая астрономическая обсерватория из нее велось наблюдение за луной и солнцем.