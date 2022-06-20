Драма «Одна» стала лидером кинопроката России

Российская драма «Одна» вторую неделю держит планку лидера кинопроката в России, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Согласно предварительным данным, лидером уикенда вновь стала российская драма «Одна». Релиз на второй неделе проката пополнил свою копилку еще на 44 миллиона рублей, преодолев планку сборов в 125 миллионов рублей.

«Одна» — это фильм, основанный на реальных событиях. 24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие сели на рейс Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск.

За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с другим самолетом и развалился на куски на высоте более 5 километров над землей. Произошло чудо — Лариса очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге.

Еще один отечественный проект, фильм «Бультерьер» стал лучшей новинкой выходных. Он оказался на шестой строчке. Но сборы едва перевалили за отметку в 10 миллионов рублей. Это фильм о трогательной дружбе боксера и бультерьера, которая помогает обоим обрести счастье.