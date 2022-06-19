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Инфляция стала губительной для Байдена

Источник:
РИА Новости
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Фото: © The White House

Возросшие цены на бензин и рекордная инфляция станут «убийственными» для президента Байдена в преддверии выборов в США в ноябре этого года, заявил конгрессмен Лэнс Гуден.

По мнению законодателя, Белый дом продолжает «подливать огонь», обвиняя в рекордном росте цен Россию и нефтегазовые компании. «Американские граждане чувствуют себя ущемленными и сыты по горло текущей ситуацией, однако Байден упорно продолжает показывать пальцем на всех, кроме себя», — приводит РИА Новости слова Гудена.

«Есть очень немного вещей, которые можно было бы улучшить, чтобы помочь демократам сохранить места в конгрессе», — отметил политик.

Цены на бензин в США на минувшей неделе превысили 5 долларов за галлон (3,8 литра). Необходимо принять срочные меры, чтобы уменьшить растущие расходы, иначе демократы потеряют большинство мест на осенних выборах.

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Топ комментариев

Sergej86

Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

urbasik

Профилактика оборудования должна длиться не менее одного года.

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....