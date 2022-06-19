Инфляция стала губительной для Байдена

Возросшие цены на бензин и рекордная инфляция станут «убийственными» для президента Байдена в преддверии выборов в США в ноябре этого года, заявил конгрессмен Лэнс Гуден.

По мнению законодателя, Белый дом продолжает «подливать огонь», обвиняя в рекордном росте цен Россию и нефтегазовые компании. «Американские граждане чувствуют себя ущемленными и сыты по горло текущей ситуацией, однако Байден упорно продолжает показывать пальцем на всех, кроме себя», — приводит РИА Новости слова Гудена.

«Есть очень немного вещей, которые можно было бы улучшить, чтобы помочь демократам сохранить места в конгрессе», — отметил политик.

Цены на бензин в США на минувшей неделе превысили 5 долларов за галлон (3,8 литра). Необходимо принять срочные меры, чтобы уменьшить растущие расходы, иначе демократы потеряют большинство мест на осенних выборах.