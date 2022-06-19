Ученые нашли способ продлить жизнь на треть

Международная группа ученых выяснила, что отказ от плотного позднего ужина и снижение количества потребляемых калорий может увеличить продолжительность жизни на треть, пишет Express со ссылкой на исследование ученых, опубликованное в журнале
Людям стоит пересмотреть свой график питания — сделать завтрак и обед более обильными, а ужинать меньшими порциями и немного раньше привычного. Изменение времени приема пищи может противодействовать воспалительным процессам, возникающим при старении, считают врачи.
«Ограничений калорий также продлевает жизнь, но механизмы, благодаря которым это происходит, остаются плохо изученными», — приводит РИА Новости статью ученых, опубликованную в журнале Science.
Исследование, в котором основное внимание уделялось графику приема пищи, проводилось на мышах. Результаты эксперимента показали, что вмешательство в циркадные ритмы способствует долголетию и открывает перспективы для дальнейшего изучения механизмов старения, подытожили авторы научной работы.
Sergej86Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.
mosquito__2010Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.
urbasikПрофилактика оборудования должна длиться не менее одного года.
Antoxa.Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....