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Ученые нашли способ продлить жизнь на треть

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Международная группа ученых выяснила, что отказ от плотного позднего ужина и снижение количества потребляемых калорий может увеличить продолжительность жизни на треть, пишет Express со ссылкой на исследование ученых, опубликованное в журнале

Людям стоит пересмотреть свой график питания — сделать завтрак и обед более обильными, а ужинать меньшими порциями и немного раньше привычного. Изменение времени приема пищи может противодействовать воспалительным процессам, возникающим при старении, считают врачи.

«Ограничений калорий также продлевает жизнь, но механизмы, благодаря которым это происходит, остаются плохо изученными», — приводит РИА Новости статью ученых, опубликованную в журнале Science.

Исследование, в котором основное внимание уделялось графику приема пищи, проводилось на мышах. Результаты эксперимента показали, что вмешательство в циркадные ритмы способствует долголетию и открывает перспективы для дальнейшего изучения механизмов старения, подытожили авторы научной работы.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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Топ комментариев

Sergej86

Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

urbasik

Профилактика оборудования должна длиться не менее одного года.

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....