Кадыров обвинил страны ОДКБ в бездействии в конфликте с Украиной

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в отсутствии единой позиции по поводу конфликта с Украиной.

«Одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? <…> Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите», — сказал Кадыров на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он призвал руководителей бывшего СССР объединиться и сказать свое слово. «Если есть государство, если есть союзник, он должен определиться и сделать свой шаг. Кто спас Беларусь? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия. А когда России нужна, все молчите — боитесь санкции», — отметил глава Чечни.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Статья 4 Договора гласит: «Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что Казахстан не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее он говорил, что Казахстан не отказывается от союзнических обязательств с Россией, но будет соблюдать все ограничения, которые мировое сообщество наложило на Москву.