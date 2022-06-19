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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров обвинил страны ОДКБ в бездействии в конфликте с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в отсутствии единой позиции по поводу конфликта с Украиной.

«Одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? <…> Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите», — сказал Кадыров на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он призвал руководителей бывшего СССР объединиться и сказать свое слово. «Если есть государство, если есть союзник, он должен определиться и сделать свой шаг. Кто спас Беларусь? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия. А когда России нужна, все молчите — боитесь санкции», — отметил глава Чечни.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Статья 4 Договора гласит: «Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что Казахстан не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее он говорил, что Казахстан не отказывается от союзнических обязательств с Россией, но будет соблюдать все ограничения, которые мировое сообщество наложило на Москву.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Sergej86

Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.

pepelmetal

Странно, а русских танков и солдат даже остановиться не попросили

pepelmetal

А кто в здравом уме и при памяти туда поедет ?

urbasik

Профилактика оборудования должна длиться не менее одного года.