Сбежавшего из колонии рецидивиста поймали на Алтае

Сбежавшего из колонии рецидивиста поймали в Республике Алтай и вернули в исправительное учреждение, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Полицейские совместно с коллегами из ОФСИН задержали совершившего побег из колонии осужденного в окрестностях села Алферово Майминского района, отмечается в сообщении.

Мужчина имеет девять судимостей, он отбывал срок за убийство. В ходе разбирательств было установлено, что один из сотрудников учреждения нарушил правила и отпустил осужденного на работы за пределами колонии.

В настоящее время беглец доставлен в исправительное учреждение, ему грозит продление срока наказания.