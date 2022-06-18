Сбежавшего из колонии рецидивиста поймали на Алтае

Фото: © пресс-служба Росгвардии
Сбежавшего из колонии рецидивиста поймали в Республике Алтай и вернули в исправительное учреждение, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Полицейские совместно с коллегами из ОФСИН задержали совершившего побег из колонии осужденного в окрестностях села Алферово Майминского района, отмечается в сообщении.
Мужчина имеет девять судимостей, он отбывал срок за убийство. В ходе разбирательств было установлено, что один из сотрудников учреждения нарушил правила и отпустил осужденного на работы за пределами колонии.
В настоящее время беглец доставлен в исправительное учреждение, ему грозит продление срока наказания.
Sergej86Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.
UynachalnicaС кого потребовал? С правительства? Оно потребует с бизнецменов, а бизнецмены потребуют с народа! По...
pepelmetalА кто в здравом уме и при памяти туда поедет ?
pepelmetalСтранно, а русских танков и солдат даже остановиться не попросили