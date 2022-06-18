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Сбежавшего из колонии рецидивиста поймали на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Росгвардии

Сбежавшего из колонии рецидивиста поймали в Республике Алтай и вернули в исправительное учреждение, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Полицейские совместно с коллегами из ОФСИН задержали совершившего побег из колонии осужденного в окрестностях села Алферово Майминского района, отмечается в сообщении.

Мужчина имеет девять судимостей, он отбывал срок за убийство. В ходе разбирательств было установлено, что один из сотрудников учреждения нарушил правила и отпустил осужденного на работы за пределами колонии.

В настоящее время беглец доставлен в исправительное учреждение, ему грозит продление срока наказания.

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ЧП #Криминал #Республика Алтай
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Sergej86

Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.

Uynachalnica

С кого потребовал? С правительства? Оно потребует с бизнецменов, а бизнецмены потребуют с народа! По...

pepelmetal

А кто в здравом уме и при памяти туда поедет ?

pepelmetal

Странно, а русских танков и солдат даже остановиться не попросили