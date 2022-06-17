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Сектор «Е» в Шерегеше получит новые канатки и гостиницы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Две новые канатные дороги, гостиницы разного типа и термальный комплекс построят в секторе «Е» горнолыжного курорта Шерегеш в ближайшие два года, сообщила пресс-служба правительства Кузбасса.

Компания «Инфинити Капитал», уже работающая в секторе «Е», вложит более 1,3 миллиарда рублей в создание туристической инфраструктуры. Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Проект включает строительство канатных дорог на горах Асыр и Утуя, модульного гостиничного комплекса и гостиничного комплекса, состоящего из отдельных домов, термального центра и ресторана Montana.

Объекты сдадут в 2023-2024 годах. Первым станет канатная дорога на Асыр, по плану она заработает уже в конце этого года.

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Жизнь #Туризм #Кузбасс
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Uynachalnica

С кого потребовал? С правительства? Оно потребует с бизнецменов, а бизнецмены потребуют с народа! По...

velam

Ну бургеры они свои делают это да, а все остальное Китай, Тайвань , Корея

velam

А и ресурсы на это все у нас покупают =)

krasprol

А не рановато ли по "путинским местам"? Похоже на глубочайший прогиб.