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Абаканцам придется терпеть тополиный пух еще три недели

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ХГУ

Тополиный пух, который заполнил все общественные места Абакана, будет мучить жителей города еще не меньше трех недель, рассказала преподаватель кафедры биологии Хакасского госуниверситета Елена Лагунова.

Тополя очищают воздух от токсических веществ, адсорбируют пыль и существенно оздоравливают обстановку загрязненных техногенными выбросами территорий. Но есть у тополя огромный, с точки зрения городских жителей, недостаток.

«В городе Абакане произрастает несколько видов тополей: тополь черный, тополь лавролистный, тополь бальзамический и гибриды тополей. Наблюдается расхождение в сроках их цветения, поэтому и время созревания плодов с семенами может растягиваться, и период появления на городских улицах тополиного пуха увеличивается», – сказала Лагунова.

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Ученый также отметила, что тополя – двудомные растения, то есть, есть мужские и женские особи. Мужской тополь не дает пуха, его образуют исключительно женские особи тополей. В Абакане нашли правильный выход: убирать старые, женские тополя, осуществлять омолаживающую обрезку деревьев.

Как полагает ученый, уже недели через две многие тополя «сбросят» с себя семена и пуха станет значительно меньше. Но моментально он не исчезнет.

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Жизнь #Природа #Хакасия
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