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«Иванушек» оправдали за «Тополиный пух» в июле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из клипа «Тополиный пух»

Тополиный пух в хите группы «Иванушки International» появляется в июле. Знакомые с треком люди каждое лето задаются вопросом, есть ли в тексте ошибка, ведь природное явление наблюдают в июне. Текст песни рассудил профессор кафедры ботаники, советник при ректорате ТГУ Александр Ревушкин.

«В разных регионах эти сроки могут быть сдвинуты или передвинуты, как угодно. Потому что все зависит от погодных условий этого года», — прокомментировал Sibnet.ru спорную строчку Ревушкин.

Песня «Тополиный пух» была создана в 1998 году. Автор песни — уроженец Томской области Михаил Андреев — утверждал, что видел пух именно в июле, отсюда и появился конкретный месяц в тексте.

По данным дневника погоды Gismeteo, в июле того года в Томской области действительно была жара. Температура почти весь месяц достигала 25-30 градусов.

«Главное  здесь не ошибка в научном плане. Они же (музыканты) не должны защищать диссертацию о сроках цветения и плодоношения тополей. Главный смысл в эстетическом плане, определенных чувствах, которые они хотели вызвать», — сказал профессор Александр Ревушкин.

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Топ комментариев

ponhik78

Я даже не решаюсь спросить, откуда тебе известна методика допросов в ЛДНР)))

ponhik78

Ну то есть твои влажные фантазии и не более?

ld_andrey

Да, это я как раз видел, как ВСУшники колени простреливают - нелюди.

Disobedient

Казак казак настоящий запорожец. Усищи люлька с табаком хохол до дупы истинный украинец пан Бубочка прямо...