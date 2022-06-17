Полина Гагарина стала ведущей ТНТ

Певица Полина Гагарина будет вести новое утреннее шоу на ТНТ «Модные игры», где участнику будут примерять образ стилистов, сообщила пресс-служба канала.

Суть нового шоу «Модные игры» в том, что участники будут делать вид, что они стилисты. А задача членов жюри угадать, кто действительно знаком со стилем профессионально.

Постоянными экспертами шоу станут fashion-блогер Карина Нигай, звездный стилист и дизайнер собственной марки Алина Герман, актер шоу «Импровизация» Антон Шастун. Гагарина в проекте займет роль ведущей.

«В нашем шоу участники соревнуются между собой в умении одеваться, но кто-то из них профессиональный стилист, а кто-то – лишь в душе. С первого взгляда чаще всего различить профи не удается, потому что к нам в шоу приходят, безусловно, талантливые люди», — цитирует пресс-служба ТНТ Гагарину.

Утреннее шоу «Модные игры» стартует 18 июня в 9.30 на канале ТНТ.